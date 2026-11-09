Lettura rialzista per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Effervescente il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,55%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 228,7 USD, con stop loss calcolato a quota 73,05 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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