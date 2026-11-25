Londra: brillante l'andamento di 3i Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società d'investimenti con sede a Londra , che lievita del 2,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3i Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di 3i Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,21 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,76. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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