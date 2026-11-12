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Londra: balza in avanti 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti 3i Group
Seduta positiva per la società d'investimenti con sede a Londra, che avanza bene del 3,04%.
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