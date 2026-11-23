Londra: positiva la giornata per 3i Group
(Teleborsa) - Bene la società d'investimenti con sede a Londra, con un rialzo del 2,46%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3i Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso 3i Group rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26,03 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 25,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 24,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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