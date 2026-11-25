Londra: rosso per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, in flessione del 2,69% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Auto Trader Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo di Auto Trader Group, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 5,432 sterline e supporto a 5,31. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 5,554.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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