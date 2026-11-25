Londra: rosso per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , in flessione del 2,69% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Auto Trader Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Osservando il grafico di breve periodo di Auto Trader Group , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 5,432 sterline e supporto a 5,31. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 5,554.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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