Londra: scambi negativi per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , in flessione del 2,01% sui valori precedenti.



L'andamento di Auto Trader Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di Auto Trader Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,615 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,521. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,709.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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