Milano
13:34
47.683
-0,91%
Nasdaq
24-nov
26.214
0,00%
Dow Jones
24-nov
50.019
+0,85%
Londra
13:34
10.454
-0,12%
Francoforte
13:34
24.911
-0,43%
Mercoledì 25 Novembre 2026, ore 13.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Male Computacenter sul mercato azionario di Londra
Male Computacenter sul mercato azionario di Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
25 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Scende sul mercato il
fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT
, che soffre con un calo del 3,81%.
Condividi
Leggi anche
Londra: risultato positivo per Computacenter
Londra: Computacenter sale verso 50,43 sterline
Londra: andamento rialzista per Computacenter
Londra: movimento negativo per Computacenter
Titoli e Indici
Computacenter
-3,94%
Altre notizie
Londra: performance negativa per Computacenter
London: Computacenter rises towards 50.43 pounds
London: negative performance for Computacenter
London: negative move for Computacenter
London: Positive Result for Computacenter
Computacenter scambia in rosso a Londra
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto