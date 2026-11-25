Computacenter scambia in rosso a Londra

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , che mostra un -3,81%.



La tendenza ad una settimana di Computacenter è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società britannica di tecnologia e servizi informatici evidenzia un declino dei corsi verso area 43,04 sterline con prima area di resistenza vista a 45,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 42,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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