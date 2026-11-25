Medreg, eletto nuovo board e vicepresidenza permanente confermata a Livio de Santoli

(Teleborsa) - L’Assemblea Generale di MEDREG, l’Associazione dei regolatori energetici del Mediterraneo, ha ufficializzato oggi a Zagabria l’elezione del nuovo board e con esso la conferma di Livio de Santoli, componente del Collegio di ARERA, per la vicepresidenza permanente dei prossimi due anni. L’Associazione, che riunisce 30 autorità di regolazione energetica di 24 Paesi del bacino mediterraneo e dell’Unione Europea, nel 2027 celebrerà i 20 anni di attività, nata in Italia e promossa da ARERA nel 2007.



Durante i lavori sono state definite le nuove linee di sviluppo per il prossimo biennio ed è stato ribadito il ruolo strategico di MEDREG quale luogo centrale per la convergenza regolatoria, la stabilità dei mercati e il dialogo tra le istituzioni dei Paesi del bacino mediterraneo. L’incontro ha evidenziato l’importanza della cooperazione regionale in un contesto caratterizzato da sfide comuni legate ai flussi energetici globali e alla transizione verso le energie rinnovabili.



Nel corso dei prossimi due anni, il nuovo board si focalizzerà sull’implementazione della T-MED Trans-Mediterranean Renewable Energy and Clean-Tech Cooperation Initiative, una delle principali iniziative nell’ambito del Patto per il Mediterraneo promossa dall'Unione Europea per accelerare la transizione energetica, le rinnovabili, le reti elettriche e le tecnologie pulite tra l'UE e i partner del Mediterraneo entro il 2035.



A sostegno degli obiettivi dell'iniziativa, MEDREG ha lanciato il "Regulatory Review Tool", uno strumento di benchmarking che valuterà i quadri normativi di 8 paesi della sponda sud del Mediterraneo entro il 2029, al fine di determinarne il posizionamento in termini di capacità di attrarre investimenti privati fino a 25 miliardi di euro in energia pulita.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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