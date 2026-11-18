Eurozona, inflazione ottobre confermata in salita al 4%

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione dell'Eurozona del mese di ottobre. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +4% su base tendenziale, come indicato nella stima preliminare, rispetto al +3,8% rilevato nel mese precedente.



Su base mensile, si registra un incremento dello 0,5%, rispetto al +0,4% del mese precedente previsto nella prima lattura e contro il +0,6% di settembre.



Inflazione core rivista al rialzo

L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è rivista al rialzo al 2,46% su base annua, (+2,5% la stima preliminare) più del 2,5% del mese precedente.



La variazione mensile è del +0,3%, come da stima preliminare, contro il +0,2% del mese prima.



L'inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,2% tendenziale, come la stima preliminare e il mese precedente. La variazione mensile è confermata al +0,3% dal +0,2% precedente.

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