Orientamento rialzista per Rai Way

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Prepotente rialzo per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI , parte del FTSE Italia Mid Cap , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,66% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 4,29 Euro, con stop loss individuato a livello 4,022 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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