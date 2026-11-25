Parigi: scambi in positivo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di occhialeria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,48%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che EssilorLuxottica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,39%, rispetto a -0,93% dell'indice di Parigi).
Le implicazioni di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 180,9 Euro con primo supporto visto a 176,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 174,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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