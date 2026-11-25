Parigi: scambi in positivo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di occhialeria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,48%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che EssilorLuxottica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,39%, rispetto a -0,93% dell' indice di Parigi ).





Le implicazioni di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 180,9 Euro con primo supporto visto a 176,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 174,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```