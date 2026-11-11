Milano 14:24
51.878 +0,24%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 14:24
10.799 +0,44%
Francoforte 14:24
26.553 +0,78%

Parigi: andamento negativo per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per EssilorLuxottica
Pressione sul gruppo di occhialeria, che tratta con una perdita del 2,77%.
Condividi
```