Parigi: scambi in positivo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo di occhialeria, che lievita del 2,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che EssilorLuxottica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,58%, rispetto a +4,83% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 193,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 191,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 195,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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