Parigi: scambi in positivo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo di occhialeria , che lievita del 2,04%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che EssilorLuxottica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,58%, rispetto a +4,83% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 193,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 191,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 195,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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