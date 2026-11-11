Milano 11:57
51.776 +0,04%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 11:57
10.792 +0,38%
Francoforte 11:56
26.525 +0,67%

Parigi: scambi in positivo per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Legrand
Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo industriale francese, con una variazione percentuale del 2,21%.
Condividi
```