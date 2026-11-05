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Parigi: scambi in positivo per Bouygues

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Bouygues
Avanza il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che guadagna bene, con una variazione del 3,19%.
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