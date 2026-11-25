(Teleborsa) -

Il petrolio accelera, con il Brent a 94,03 dollari al barile (+2,88%) e il Wti a 83,71 (+2,02%), mentre si moltiplicano gli episodi di tensione in Medio Oriente: dalle navi colpite a Hormuz agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, fino alla convocazione del gabinetto di sicurezza israeliano.



Israele, il gabinetto di sicurezza



Il premier Benjamin Netanyahu convocherà domani sera il gabinetto di sicurezza, riferisce il Times of Israel citando l'ufficio di un ministro. La riunione arriva mentre "Israele e Stati Uniti si preparano a una possibile operazione militare contro l'Iran" e a fronte di avvertimenti secondo cui Teheran potrebbe attaccare a sorpresa.



Alla Knesset, dopo la raccomandazione dei giudici di rivedere le accuse di corruzione a suo carico, Netanyahu ha invocato la riconciliazione: "Ci troviamo di fronte a minacce immediate. Dobbiamo unirci per affrontarle e garantire il futuro di Israele. La mia mano è tesa in segno di unità". In una dichiarazione alla stampa ha poi attaccato la legge per squalificare un candidato premier: "Questo è uno strumento di eliminazione politica. Sono cose che si fanno in Iran, in Nord Corea".



Teheran: "Israele inganna gli Usa"



Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato Israele di far credere a Washington che l'Iran stia costruendo armi chimiche, per spingerla a un nuovo attacco. "Il regime israeliano ha rifiutato di aderire a qualsiasi convenzione che vieti le armi nucleari, chimiche o biologiche. Possiede centinaia di testate nucleari", afferma, ricordando che nell'ultimo anno "ha trascinato gli Stati Uniti in due guerre fallimentari contro l'Iran". L'obiettivo, aggiunge, è "ingannare gli Stati Uniti affinché combattano un'altra guerra per conto di Israele".



Gli attacchi



I Pasdaran hanno dichiaratoo che una nave con gas liquefatto, dopo aver disattivato i sistemi di localizzazione, "ha imboccato una rotta fittizia americano-sionista" ed "è esplosa in seguito all'urto con una mina navale". La nota è diffusa dall'agenzia Tasnim. I ribelli yemeniti Houthi hanno invece colpito a Riad la torre del fondo sovrano saudita Pif, ferendo 11 persone: due sauditi, due indiani, tre nepalesi e quattro egiziani. È il secondo attacco in sei giorni alla torre. Il Bahrein, sede della Quinta Flotta Usa, ha denunciato un attacco iraniano nel fine settimana: "un impianto industriale civile è stato preso di mira, causando un incendio", ha detto il ministero dell'Interno, con due feriti.