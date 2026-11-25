Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferrari

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del cavallino rampante di Maranello , con una variazione percentuale del 3,21%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Ferrari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,46%, rispetto a -4,89% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di Ferrari mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 366,8 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 376. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 360,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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