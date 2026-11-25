Piazza Affari: positiva la giornata per Amplifon
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società leader nelle soluzioni uditive, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Amplifon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,66%, rispetto a -4,89% del principale indice della Borsa di Milano).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big degli apparecchi acustici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,33 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,51 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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