Piazza Affari: risultato positivo per Campari

(Teleborsa) - Avanza l' azienda attiva nel settore beverage , che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Campari più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nel breve periodo, la società famosa per il suo bitter alcolico presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 6,805 Euro e supporto a 6,703. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 6,907.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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