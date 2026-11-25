RC Auto, dai dati di guida all'AI: la tecnologia apre la strada a premi più personalizzati

In Italia il premio medio è di 422 euro, ma tra Napoli e Aosta resta un divario di 255 euro

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2026 il premio medio RC Auto in Italia è stato di 422 euro, ma il costo della copertura continua a presentare differenze significative a livello territoriale: a Napoli si pagano in media 255 euro in più rispetto ad Aosta, con un divario in calo del 3,5% su base annua. In questo scenario, la rilevante base di dispositivi telematici già installati in Italia offre un punto di partenza per una valutazione del rischio più personalizzata e per l’evoluzione dei servizi assicurativi.



È proprio l'evoluzione di questo modello di valutazione del rischio che Italian Insurtech Association (IIA) intende approfondire, analizzando come l'innovazione tecnologica possa contribuire a rendere la determinazione dei premi RC Auto più aderente al profilo effettivo dei singoli automobilisti. Oggi, infatti, la tariffazione continua a essere fortemente condizionata da parametri territoriali, come l'area di residenza, mentre la disponibilità di nuovi dati sulla mobilità e strumenti di analisi avanzati apre alla possibilità di considerare con maggiore precisione anche le abitudini e i comportamenti individuali alla guida. Il tema è stato oggetto di approfondimento anche nel corso della settima edizione dell’Italian Insurtech Summit, l’appuntamento annuale promosso da IIA e dedicato all’innovazione dell’industria assicurativa, tenutosi a Milano il 19 e 20 novembre.



Una trasformazione che può fare leva sulla rilevante base di veicoli già connessi e sugli investimenti nel settore. In Italia, secondo l'Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano, nel 2025 circolavano 18,8 milioni di veicoli connessi, oltre il 40% del parco auto nazionale. Di questi, 10,6 milioni erano dotati di box GPS/GPRS per la localizzazione e la registrazione dei parametri di guida con finalità assicurative.



Secondo le stime di IIA, inoltre, una quota importante degli 1,6 miliardi di euro di investimenti previsti nel settore assicurativo italiano nel 2026 sarà destinata all'automotive, con particolare attenzione alle tecnologie per il monitoraggio dei dati di guida, ai sistemi di connettività dei veicoli e alla raccolta e analisi delle informazioni telematiche.



L’integrazione tra dati della mobilità connessa e intelligenza artificiale apre nuove prospettive per una valutazione del rischio più personalizzata. L’analisi dei comportamenti di guida e della loro relazione con gli incidenti può infatti contribuire a una maggiore precisione nella valutazione dei rischi e nell'individuazione di interventi di prevenzione, valorizzando maggiormente i comportamenti individuali nella determinazione dei premi.



Un esempio concreto è OCTO, che sviluppa soluzioni di telematica e analisi dei dati per il settore assicurativo e per la mobilità. L’azienda integra l’intelligenza artificiale nelle proprie soluzioni per trasformare i dati raccolti in strumenti a supporto della valutazione del rischio, della prevenzione e della gestione dei sinistri. Nell’ambito della tariffazione, mette in relazione i dati di guida e il contesto stradale con le informazioni delle polizze e dei sinistri, fornendo alle compagnie indicatori predittivi utili alla definizione dei premi.



Sul fronte dei sinistri, le soluzioni OCTO di Crash & Claims Management utilizzano i dati dei sensori di bordo per rilevare automaticamente un incidente e fornire informazioni sulla dinamica e sulle caratteristiche dell’impatto. L’AI supporta inoltre la valutazione dei danni e la stima dei costi di riparazione. Queste indicazioni accompagnano le compagnie nelle diverse fasi del processo, dalla prima notifica dell’evento alla liquidazione, contribuendo a ridurre i tempi di gestione, contrastare le frodi e contenere i costi.



"Per le compagnie assicurative, la sfida è tradurre la disponibilità di dati in decisioni migliori e servizi innovativi. Una conoscenza più precisa dell’utilizzo del veicolo può contribuire a costruire un’offerta più aderente al rischio individuale e ai bisogni dell’assicurato, ma anche a promuovere una guida più sicura, prevenire gli incidenti e offrire assistenza tempestiva in caso di bisogno. Il valore della telematica e dell’intelligenza artificiale si esprime lungo tutto questo percorso, rendendo il rapporto tra compagnia e cliente più continuo, anche al di fuori del momento del rinnovo o del sinistro", dichiara Eugenio Lamberti, Regional Leader (SVP) Sales Italy di OCTO.



"Gli investimenti in innovazione confermano la volontà del settore assicurativo di evolvere, ma il passaggio decisivo sarà trasformare queste risorse in applicazioni concrete e benefici misurabili. La RC Auto rappresenta un esempio significativo: l'integrazione tra dati della mobilità connessa e intelligenza artificiale può favorire una valutazione più accurata dei rischi, valorizzando maggiormente i comportamenti individuali e aprendo nuove prospettive per la personalizzazione delle coperture. La sfida sarà ora rendere queste soluzioni sempre più accessibili e integrate nei processi assicurativi, trasformando l'innovazione tecnologica in benefici concreti per compagnie e assicurati", dichiara Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Italian Insurtech Association.

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