Auto Trader Group spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Nuovo spunto rialzista per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, parte del FTSE 100, che guadagna bene e porta a casa un +0,6%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 5,66 sterline, con stop loss posto a quota 5,359, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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