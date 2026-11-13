Auto Trader Group spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Nuovo spunto rialzista per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , parte del FTSE 100 , che guadagna bene e porta a casa un +0,6%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 5,66 sterline, con stop loss posto a quota 5,359, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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