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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 20 novembre
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25 novembre 2026 - 13.05
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Richieste mutui nella settimana del 20 novembre su base settimanale (WoW) +6,1%
, in aumento rispetto al precedente -2,3%.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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