USA, richieste di mutui settimanali in calo del 2,3%

Nella settimana al 13 novembre

(Teleborsa) - Tornano a calare le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 13 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione del 2,3%, dopo il +6,2% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dell'1,5%, mentre quello relativo alle nuove domande è calato del 2,5%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 7,3% dal 7,2% precedente.

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