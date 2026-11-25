Saipem si aggiudica contratti offshore in Arabia Saudita per 650 milioni di dollari

Con Aramco

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata due contratti offshore in Arabia Saudita, denominati Contract Release Purchase Orders (CRPOs), nell’ambito del Long-Term Agreement attualmente in essere con Aramco. Il valore indicativo dei contratti comprende attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione, nonché gli interventi relativi a condotte e cavi elettrici.



I contratti

Il primo contratto (CRPO 168) prevede attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) di quattro Production Deck Manifolds (PDM), circa 14 km di condotte con diametri compresi tra 12 e 16 pollici e circa 24 km di cavi da 15 kV, oltre alle relative infrastrutture sottomarine per i giacimenti di Abu Safah, Safaniyah, Manifa e Berri. Il contratto comprende, inoltre, attività onshore per il collegamento (tie-in) presso il sito di perforazione nel giacimento di Manifa.



Il secondo contratto (CRPO 170) comprende attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) di tre Production Deck Manifolds (PDM), circa 25 km di condotte con diametri compresi tra 12 e 16 pollici e circa 17 km di cavi da 15 kV, oltre alle relative infrastrutture sottomarine presso il giacimento di Marjan.



Per le operazioni offshore, Saipem utilizzerà le proprie navi da costruzione attualmente impiegate nella regione, mentre le attività di fabbricazione saranno eseguite presso il cantiere di fabbricazione di Saipem in Arabia Saudita da Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators Co. Ltd., contribuendo così allo sviluppo delle capacità dell’industria locale.

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