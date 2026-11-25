(Teleborsa) - Gli Stati Uniti
si preparano ad alzare i dazi nei confronti di Cina
e decine di altri paesi che, secondo l'amministrazione Trump,
danneggiano le aziende americane sostenendo la propria produzione industriale. Lo riporta il Wall Street Journal
citando alcune fonti, secondo le quali le tariffe
sarebbero legate all'indagine condotta sui sussidi industriali concessi da Cina, Unione Europea ed altri 14 Paesi.
Trump pronto a nuovi daziNon è chiaro
quando potrebbero scattare e quale sarà il loro ammontare. L'Ue e il Giappone
potrebbero essere oggetto di dazi pari e o inferiori al 15%.
Tra l'altro, l'indiscrezione piomba su una Borsa di New York già nervosa e appesantisce i listini. Passata l'euforia
per il reintegro di Jensen Huang alla guida di Nvidia, il riaccendersi dei timori
su possibili tensioni commerciali non rassicura,
di certo, gli investitori.
L'indiscrezione del WSJ
Con Trump che punta i piedi
nonostante, alle urne per le elezioni di metà mandato, gli elettori abbiano bocciato le ricette economiche del Tycoon che non solo non hanno portato i risultati sperati, ma anzi hanno inasprito il caro-vita complice proprio l'ondata di dazi imposta.
Invece, la sconfitta alle midterm sembra averlo rafforzato
tanto da essere pronto a proseguire sulle sue principali politiche economiche. Dazi in testa .