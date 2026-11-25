UniCredit, rinnovata partnership con Maxfone per accompagnare le PMI del Nord Est nella transizione sostenibile e digitale

(Teleborsa) - A due anni dall'avvio della collaborazione, UniCredit e Maxfone rinnovano e rafforzano la partnership con l'obiettivo di supportare le PMI del Nord Est nei percorsi di transizione sostenibile e digitale attraverso strumenti sempre più evoluti basati sull'Intelligenza Artificiale. Avviata nel 2024, la collaborazione ha portato nelle imprese IDA, la soluzione digitale con cui Maxfone trasforma i dati raccolti da macchine, sensori e sistemi aziendali in strumenti per controllare i costi dell'energia, garantire la conformità ai piani Transizione 4.0 e 5.0 e misurare consumi ed emissioni.



Con il rinnovo, IDA e i servizi di Maxfone rispondono a ciò che le imprese del territorio chiedono oggi: capire dove va l'energia e quanto costa davvero, restare in regola con adempimenti sempre più numerosi, dimostrare a clienti e filiere l'impatto dei propri prodotti. Tra i nuovi servizi offerti ci sono l'analisi automatizzata delle bollette energetiche con l'AI e il supporto alle imprese energivore e gasivore negli adempimenti previsti dalla normativa. Sul versante dell'impatto dei prodotti, il Passaporto Digitale di Prodotto rende consultabili con un QR code informazioni e certificazioni lungo la filiera, mentre l'analisi del ciclo di vita (LCA), costruita sui dati misurati in fabbrica e sostenuta dal calcolo delle emissioni di CO2, permette di documentare con numeri solidi quanto pesa davvero ciò che si produce. Ogni impresa può così partire dai propri dati e decidere dove intervenire.



Il rinnovo della partnership conferma l'impegno di UniCredit nell'accompagnare le PMI del Nord Est nei percorsi di transizione sostenibile e digitale, mettendo a disposizione strumenti innovativi in grado di supportarne la competitività, l'efficienza operativa e la capacità di innovare.



"Accompagnare le imprese nei percorsi di transizione significa consentire loro di trasformare i dati in scelte consapevoli e in maggiore competitività. Con questa partnership mettiamo a disposizione delle PMI del Nord Est strumenti innovativi che consentono di gestire in modo più efficiente energia, sostenibilità e adempimenti normativi, facendo della trasformazione digitale un'opportunità concreta di crescita per il territorio e per le sue filiere produttive. In un contesto in continua evoluzione, il nostro obiettivo è favorire l'accesso delle imprese a competenze e strumenti innovativi, integrando il tradizionale supporto con soluzioni capaci di accelerarne i percorsi di crescita e rafforzarne la competitività", ha dichiarato Francesco Mario Iannella, Regional Manager Nord Est di UniCredit



"Con questa partnership vogliamo mettere a disposizione di tutte le imprese del territorio, agenti AI e dati misurati direttamente in fabbrica, da cui nascono decisioni più rapide, riduzione dei costi e un impatto ambientale ridotto. È il modo più concreto per dimostrare che un'impresa più efficiente è un'impresa più sostenibile", ha dichiarato Paolo Errico, Amministratore Delegato di Maxfone.

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