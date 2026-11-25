USA, stoccaggi gas settimanali in calo di 24 BCF oltre le attese

(Teleborsa) - Rallentano gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 20 novembre 2026 sono risultati in calo di 24 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (-19 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 20 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.858 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.937 BCF) e in aumento del 2,1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.778 BCF.

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