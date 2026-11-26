ACEA: 4,7 miliardi di investimenti per modernizzare le infrastrutture idriche

(Teleborsa) - "La rete idrica non può più essere la Cenerentola delle grandi infrastrutture: va gestita e sviluppata al pari delle altre grandi reti del Paese". È il messaggio lanciato da Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di ACEA, intervenuto all’Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.



"Siamo abituati a considerare la disponibilità idrica quasi illimitata e gratuita, ma in Italia serve ancora costruire una vera cultura dell’acqua. La rete idrica va gestita e sviluppata al pari delle altre grandi reti del Paese – ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di ACEA- Acqua, energia e ambiente sono pilastri interconnessi che richiedono una visione industriale di lungo periodo, un quadro regolatorio stabile e una solida alleanza pubblico-privato, in cui la capacità di investimento e l’innovazione degli operatori accompagnino gli indirizzi delle istituzioni locali. ACEA è in prima linea al fianco dei Comuni per guidare questa trasformazione: dalle grandi opere per la sicurezza idrica ed elettrica fino alla chiusura del ciclo dei rifiuti, mettiamo competenze e risorse al servizio dei territori per costruire insieme le infrastrutture del futuro".



ACEA è presente con uno spazio espositivo e di rappresentanza dedicato all'incontro con sindaci e amministratori per portare soluzioni concrete ai Comuni nella gestione delle sfide climatiche e infrastrutturali. Allo stand è infatti possibile vedere in anteprima l’innovativo sistema di biofiltrazione per il trattamento e il riutilizzo delle acque meteoriche in piazze, parcheggi e contesti urbani. Una tecnologia di drenaggio e filtrazione di esclusiva proprietà di Aquanexa e che rimuove gli inquinanti dalla pioggia e consente di realizzare il modello delle cosiddette città-spugna.



La visione indicata dall’AD nel corso del panel "La risposta dei Comuni al nuovo clima. Acqua, energia e rifiuti: regole e investimenti" si traduce nell’impegno industriale del Gruppo, primo operatore idrico in Italia e presente in nove regioni, che ha previsto un piano di investimenti da 4,7 miliardi di euro al 2028 per sostenere la modernizzazione delle reti e lo sviluppo delle infrastrutture idriche.









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