(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 175,123. Supporto a 173,823. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 176,423.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)