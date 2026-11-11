Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Composto rialzo per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,44%.
L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.929,5 e primo supporto individuato a 24.052. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25.807.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)