(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Brilla il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un aumento del 2,98%.
La situazione di medio periodo del greggio WTI resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 85,45. Supporto visto a quota 81,55. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 89,35.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)