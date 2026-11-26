Azimut ottiene approvazione ufficiale per acquisizione del 100% della turca YKP

(Teleborsa) - Il Gruppo Azimut , uno dei principali asset e wealth manager indipendenti in Europa, ha annunciato che il Capital Markets Board della Turchia ha concesso l'approvazione ufficiale per l'acquisizione del 100% di YKP, la controllata di asset management di Yapi Kredi, la quarta banca privata in Turchia. A seguito del recepimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e antitrust, il closing dell'operazione è previsto per la prossima settimana.



Unendo i 22,2 miliardi di euro di YKP e i 4,8 miliardi di euro di AZP di assets under management al 30 settembre 2026, Azimut crea un campione nazionale con 27 miliardi di euro di AuM pro-forma, consolidando la seconda più grande piattaforma di asset management in Turchia e posizionando il Paese come il terzo mercato del Gruppo a livello globale.



Con l'integrazione di YKP, gli asset totali di Azimut superano ora i 181 miliardi di euro. Includendo YKP, la raccolta netta del Gruppo nei primi dieci mesi del 2026 raggiunge 33,1 miliardi di euro, ponendo Azimut in linea per raggiungere i target per l'intero esercizio 2026, che prevedono una raccolta netta superiore a 35 miliardi di euro e un utile netto di 550 milioni, al netto delle componenti straordinarie.



Azimut stima che la piattaforma turca integrata genererà un utile netto pro-forma per l’esercizio 2026 compreso tra 65 milioni e 75 milioni di euro, di cui 40-45 milioni di euro attribuibili a YKP e 25-30 milioni di euro ad AZP, permettendo un incremento stimato medio dell'EPS di circa il 10% nel periodo 2027-2029.



Il corrispettivo di circa 300 milioni di euro implica un multiplo P/E pari a 7 volte sull'utile netto stimato per il 2026. Supportato da un finanziamento sottoscritto da Citi , il debito lordo pro-forma rimane ampiamente al di sotto di 1,0x l'EBITDA del 2025, preservando il solido profilo di credito di Azimut e consentendo al contempo l'esecuzione del piano di remunerazione degli azionisti da circa 1,3 miliardi di euro previsto per gli esercizi 2026 e 2027.



"La nostra strategia a lungo termine focalizzata sull'espansione internazionale, sulla leadership nei private markets e sull'assoluto allineamento con i clienti tramite circa 2.000 manager, dipendenti e consulenti finanziari che controllano circa il 21% della società, ha generato uno straordinario valore per gli azionisti - ha comunicato il presidente Pietro Giuliani - Dalla nostra IPO nel luglio 2004, Azimut ha moltiplicato il proprio valore di 27 volte (+2.675% di total return5), risultando il miglior titolo per rendimento complessivo dell'intero indice FTSE MIB. Un investimento di 100.000 euro effettuato al momento della quotazione vale oggi circa 2,7 milioni di euro. Avendo superato Recordati, che deteneva il primato prima del suo delisting, Azimut si posiziona da sola ai vertici del mercato azionario italiano come vero campione globale e indipendente dei servizi finanziariì".

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