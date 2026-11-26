Piazza Affari: andamento sostenuto per Azimut

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi finanziari , che tratta in utile del 2,12% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Azimut più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 35,96 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 36,21. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 35,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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