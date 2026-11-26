Bayer tonica a Francoforte dopo upgrade Berenberg a buy

(Teleborsa) - Seduta tonica per Bayer che guadagna circa il 3% alla Borsa di Francoforte in scia all'upgrade di Berenberg che ne ha alzato il rating da hold a buy, confermandone però il target price di 62 euro.



La revisione al rialzo del giudizio avviene alla luce del minor rischio di nuovi contenziosi legali relativi al Roundup dopo la recente vittoria nel caso Durnell presso la Corte Suprema degli Stati Uniti e l'esito favorevole nella causa Aretino.



La banca si attende inoltre un miglioramento per la divisione farmaceutica di Bayer, che ha costantemente battuto le attese negli ultimi trimestri. A ciò si aggiunge il fatto che i suoi più importanti brevetti non scadranno prima del 2032, un periodo sufficiente tale da consentire al colosso chimico di rafforzare la propria pipeline.



Berenberg ha rivisto al rialzo le attese sugli utili per azione di Bayer rispettivamente dell'1,3% e dell'1,6% per il 2027 e il 2028, in scia alla previsione di margini leggermente più alti nel comparto farmaceutico.



Per contro, preoccupa la concorrenza dei generici nella protezione delle colture. Berenberg prevede che questo segmento contribuirà per meno del 15% all'EBITDA consolidato, ritenendo allo stesso tempo che il settore delle sementi sia un oligopolio ad alto margine e a crescita relativamente lenta.

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