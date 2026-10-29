BCE, la presidente Christine Lagarde lascerà l'incarico a febbraio 2027

Il successore sarà nominato dal Consiglio europeo

(Teleborsa) - La presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, ha comunicato oggi al Consiglio direttivo e al Presidente del Consiglio europeo, António Costa, che lascerà il proprio incarico il 7 febbraio 2027. La scadenza naturale del suo mandato sarebbe stata a ottobre 2027.



Il successore della presidente Lagarde sarà nominato dal Consiglio europeo, secondo la procedura prevista dall'articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio direttivo, riunito oggi per la decisione sui tassi, ha "ringraziato calorosamente la Presidente Lagarde, tributandole un lungo applauso", si legge in una nota.



Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il futuro di Lagarde sarebbe a Davos: il World Economic Forum potrebbe nominarla sua prossima presidente già il mese prossimo. Sulla tempistica dell'addio peserebbe anche il calendario politico francese: un'uscita anticipata permetterebbe ai leader dell'Unione di scegliere il nuovo presidente della BCE prima delle presidenziali francesi di primavera.



Quella di Lagarde, peraltro, non è l'unica casella che si libera all'Eurotower. Isabel Schnabel ha comunicato che lascerà il Comitato esecutivo il 3 gennaio 2027, anziché a fine 2027 come previsto, per assumere la guida del dipartimento dei mercati monetari e dei capitali del Fondo monetario internazionale, e l'Eurogruppo ha fissato al 28 ottobre il termine per le candidature alla sua successione, con il dossier che tornerà sul tavolo dei ministri il 9 novembre. A maggio 2027 scadrà inoltre il mandato del capo economista Philip Lane, e l'attesa è che le nomine vengano negoziate "a pacchetto", cercando un equilibrio tra cariche e rappresentanze nazionali.



Per la presidenza, i nomi in pole position sono quelli dell'olandese Klaas Knot e dello spagnolo Pablo Hernández de Cos, mentre la vicepresidenza è già stata rinnovata: dal 1° giugno è in carica il croato Boris Vujcic, succeduto a Luis de Guindos.

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