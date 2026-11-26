BFF, JPMorgan sale sopra il 3% e poi riscende sotto. Quota complessiva al 3,34%

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha superato e poi nuovamente ridotto sotto la soglia del 3% la propria quota in azioni di BFF Bank , l'istituto specializzato nella gestione e nello smobilizzo di crediti verso la pubblica amministrazione quotato a Piazza Affari. È quanto emerge da due comunicazioni inviate alla Consob il 23 e il 25 novembre 2026, relative a operazioni effettuate rispettivamente il 18 e il 20 novembre.



Nella prima notifica, la quota detenuta in azioni è salita al 3,41% dal 2,62% della precedente comunicazione, a seguito di acquisti sul mercato. La componente in strumenti finanziari è aumentata allo 0,40% dallo 0,15%, portando la posizione complessiva del gruppo statunitense al 3,81% dal 2,77%.



Due giorni dopo, a seguito di vendite sul mercato, la quota in azioni è scesa al 2,99%, mentre quella in strumenti finanziari si è ridotta allo 0,35%. La posizione complessiva si attesta così al 3,34%. In entrambi i casi la componente in strumenti finanziari è costituita interamente da swap con regolamento in contanti e scadenze comprese tra il 30 marzo 2027 e il 16 novembre 2033.

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