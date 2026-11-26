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Borsa chiusa a New York
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(Teleborsa) - Oggi, 26 novembre, a New York le contrattazioni sono chiuse in occasione del Giorno del Ringraziamento.
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