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Borsa: Grande giornata per Parigi (+1,48%)
Il CAC40 esordisce a 8.098,96 punti
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26 novembre 2026 - 09.03
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Protagonista l'indice di Parigi, in forte rialzo dell'1,48%, a quota 8.098,96 in apertura.
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