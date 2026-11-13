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Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto +0,09%

Il CAC40 chiude a 8.368,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto +0,09%
Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 8.368,91 punti.
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