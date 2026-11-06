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Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,81%

Il CAC40 termina gli scambi a 8.139 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,81%
Si è mossa in territorio negativo Parigi, in ribasso dello 0,81%, archiviando la giornata a 8.139 punti.
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