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Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,81%
Il CAC40 termina gli scambi a 8.139 punti
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06 novembre 2026 - 17.43
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Si è mossa in territorio negativo Parigi, in ribasso dello 0,81%, archiviando la giornata a 8.139 punti.
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