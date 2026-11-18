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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,01%)
Il CAC40 inizia gli scambi a 8.216,08 punti
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18 novembre 2026 - 09.03
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