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/ Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (0% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (0% alle 04:48)
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.476,48 punti
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Finanza
26 novembre 2026 - 04.48
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Shanghai passa di mano con un trascurabile invariato alle 04:48 e scambia a 3.476,48 punti.
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