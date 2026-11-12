Milano 11-nov
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Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,1% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.684,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,1% alle 04:48)
Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,1% alle 04:48 e scambia a 3.684,21 punti.
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