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/ Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,1% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,1% alle 04:48)
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.684,21 punti
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Finanza
12 novembre 2026 - 04.48
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Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,1% alle 04:48 e scambia a 3.684,21 punti.
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