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Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,1% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 3.689,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,1% alle 04:48)
Shanghai mostra un +0,1% alle 04:48 e continua gli scambi a 3.689,79 punti.
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