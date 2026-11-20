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Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa dell'1,51%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.533,79 punti
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Finanza
20 novembre 2026 - 08.20
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Affonda sul mercato Shanghai, che esibisce un -1,51% e chiude la seduta a 3.533,79 punti.
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