BPER, JPMorgan supera il 10% complessivo. Quota legata a operazioni con clientela

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha superato la soglia del 10% con la propria partecipazione complessiva in BPER Banca , l'istituto di credito modenese quotato a Piazza Affari. È quanto emerge da due comunicazioni inviate alla Consob il 23 e il 24 novembre 2026, relative a operazioni effettuate rispettivamente il 18 e il 19 novembre.



Il 18 novembre la quota detenuta in azioni è salita al 6,24% dal 5,85% della precedente notifica, a seguito di acquisti sul mercato, mentre la componente in strumenti finanziari è passata al 3,32% dal 2,94%, per una posizione complessiva del 9,56%. Il giorno successivo la quota in azioni è ulteriormente cresciuta al 6,68% e quella in strumenti finanziari al 3,33%, portando la partecipazione complessiva del gruppo statunitense al 10,01%. La posizione fa capo principalmente a J.P. Morgan SE, che detiene il 6,07% in azioni e il 7,92% complessivo.



La componente in strumenti finanziari è costituita per l'1,95% da swap con regolamento in contanti e scadenze comprese tra il 22 dicembre 2026 e il 21 novembre 2033, e per lo 0,88% da opzioni call e put regolate per cassa con scadenza tra ottobre 2028 e ottobre 2029. Completano il quadro opzioni call e put con consegna fisica per complessivi 0,48% e obbligazioni convertibili e scambiabili per lo 0,02%.



Il superamento della soglia del 10% ha fatto scattare l'obbligo di dichiarazione delle intenzioni per i successivi sei mesi. JPMorgan ha precisato di agire da sola e di non avere piani per acquisire il controllo o influenzare la gestione della banca, né di voler proporre modifiche agli organi di amministrazione e controllo. L'operazione è stata finanziata con le ordinarie fonti di capitale del gruppo ed è legata all'attività di fornitura di liquidità e copertura delle operazioni con la clientela, su azioni, ETF e derivati. La posizione complessiva, si legge nella dichiarazione, potrà quindi aumentare o diminuire su base giornaliera in funzione della domanda dei clienti. JPMorgan non aderisce inoltre ad alcun patto parasociale relativo a BPER.

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