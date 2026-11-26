Piazza Affari: brillante l'andamento di BPER Banca

(Teleborsa) - Bene l' istituto di credito emiliano , con un rialzo del 3,19%.



L'andamento di BPER Banca nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della Banca emiliana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12 Euro con tetto rappresentato dall'area 12,06. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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