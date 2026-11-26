DiaSorin: Capital Fund Management scende sotto soglia nello short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su DiaSorin , gruppo attivo nella diagnostica e quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Capital Fund Management è sceso ieri sotto soglia con lo 0,48% (rispetto allo 0,59% datato 22 ottobre 2026).



Immutate le posizioni di AQR Capital Management (0,59% al 14 ottobre) e JPMorgan Asset Management (0,72% all'1 ottobre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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