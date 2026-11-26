(Teleborsa) - Da oggi, 26 novembre 2026, le azioni ordinarie di EHI! sono negoziate su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale
(EGM PRO) e non più su Euronext Growth Milan (EGM). Il lotto minimo è di 100 azioni e la negoziazione è riservata ai soli investitori professionali. A decorrere dalla giornata odierna, Integrae SIM cessa quindi l'attività di operatore specialista.
EHI! ha trasformato la società da SPAC a operatore di consulenza industriale e finanziaria e di investimento stabile nelle PMI italiane
, secondo un modello di capitale permanente. "EHI! può guardare avanti con basi ancora più solide, forte del sostegno dei propri investitori - ha detto ieri
l'AD Mauro Girardi - Il completamento di questa fase ci consente di concentrare tutte le nostre energie sull'attuazione della strategia e sulle opportunità che stiamo valutando, con l'ambizione di affermare EHI! come punto di riferimento per l’imprenditoria italiana e come piattaforma in grado di generare valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder".